I nuovi vincoli di cassa complicano la gestione finanziaria dei Comuni

La deliberazione della Corte dei conti, Sezioni Riunite, n. 17/2023, ha esteso l’applicazione dei vincoli di cassa anche a numerose entrate degli enti locali vincolate dalla legge solo in termini di competenza.

La deliberazione, dato per scontato che sono vincolate sia in termini di competenza che di cassa le entrate derivanti dall’indebitamento e dai contributi, ha ritenuto che anche le entrate vincolate per legge, come ad esempio le sanzioni derivanti dalle violazioni delle norme del codice della strada, i proventi dei permessi di costruire, i proventi dei parcheggio a pagamento, l’imposta di soggiorno, la quota del 10% delle alienazioni patrimoniali destinate all’estinzione del debito eccetera, sono vincolate anche in termini di cassa.

Ciò comporta tuttavia notevoli difficoltà per gli enti locali.

In primo luogo, il principio introdotto dalla Corte si può facilmente estendere anche ad altre entrate, quali ad esempio la tassa sui rifiuti, per le quali la legge stabilisce un vincolo di competenza. Finendo in questo modo per rendere vincolata una quota consistente delle entrate correnti dei comuni (l’Anci ritiene nella misura del 35% - intervento nella Commissione Arconet del 17 gennaio 2024). La questione, come noto, è piuttosto delicata, perché ampliare in tal modo la cassa vincolata comporta una maggiore probabilità che la stessa sia impiegata per il pagamento di spese correnti, ai sensi dell’articolo 195 del Dlgs 267/2000, circostanza che, come noto, ha una incidenza negativa sulla gestione finanziaria degli enti. Ad esempio, l’applicazione delle quote del risultato di amministrazione diverse da quelle vincolate può avvenire solo se l’ente non si trova in anticipazione di tesoreria o in utilizzo delle entrate vincolate in termini di cassa, secondo quanto previsto dall’articolo 187, comma 3-bis, del Dlgs 267/2000.

La seconda difficoltà nasce invece dalla gestione contabile. Infatti, oltre a dover predisporre capitoli di entrata vincolati ai corrispondenti capitoli di spesa, l’emissione degli ordinativi di entrata e di spesa a valere su tali capitoli deve avvenire riportando negli stessi gli specifici codici riferiti ai vincoli di cassa. Il che appesantisce notevolmente le operazioni, considerato che occorre tenere sotto costante controllo il saldo dei singoli vincoli. Va infatti evidenziato che, qualora le spese precedano l’introito della relativa entrata, come capita di frequente ad esempio per le sanzioni del codice della strada, nella tari e nell’imposta di soggiorno, i relativi mandati devono essere emessi in cassa libera, dovendo poi rammentarsi che al momento degli introiti, fino a che il vincolo si mantiene negativo, occorre incassare gli stessi in cassa libera. Circostanza che mal si concilia con l’automatismo che i software gestionali di solito creano, software che infatti, nella maggior parte dei casi, hanno difficoltà a gestire vincoli negativi.

A questo si aggiungono le difficoltà legate alla regolarizzazione delle entrate, come le sanzioni per le violazioni del codice della strada, che solo in parte sono vincolate, regolarizzazione che richiede l’emissione di più reversali per un singolo incasso. Oltre alla necessità di individuare la quota dell’incasso effettivamente vincolata, in considerazione del fatto che posto 100 l’importo delle sanzioni da regolarizzare, in realtà la quota vincolata è solo il 50% dell’importo al netto dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (come da principio contabile allegato 4/2 al Dlgs 118/2011).

In terzo luogo, la corretta gestione dei nuovi vincoli di cassa comporta la necessità di ricostruire la situazione alla data del 31 decembre 2023, operazione tutt’altro che agevole che richiede tempi non sempre conciliabili con la scadenza del rendiconto 2023.

Insomma, un appesantimento gestionale che richiede un ripensamento della sua effettiva necessità, specie per quelle entrate che di fatto finanziano spese comunque da sostenere nel bilancio dell’ente, la cui effettuazione precede l’introito.

(*) Vice presidente Anutel

