Il controllo del revisore sull'Iva delle fatture caricate su Regis di Rosa Ricciardi (*) e Maria Carla Manca (**) - Rubrica a cura di Ancrel









Il tema dell'ammissibilità dell'Iva come «costo sostenuto e rimasto a carico» nei fondi comunitari è stata sempre oggetto di grande attenzione e, per chi non ha confidenza con le certificazioni delle spese ammissibili oggi ritrova il "focus" nelle norme e circolari Pnrr.

La prima fonte a cui riferirsi è l'articolo 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento Ue n. 1303/2013, che chiarisce: «l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario é una spesa ammissibile solo se questa non sia recuperabile , nel rispetto della normativa nazionale di riferimento». Medesimo contenuto è ripreso dall'articolo 15, comma 1, del Dpr 22/2018 per i fondi SIE 2014-2020.

Il nostro Piano di Ripresa e Resilienza è coerente nel recepimento delle fonti normative, e nella prima circolare MEF/RGS n. 21 del 14 ottobre 2021 "Trasmssione delle istruzioni tecniche ed allegati", alla voce "spese finanziabili" per la realizzazione degli interventi, è evidenziata la normativa nazionale e comunitaria oltre alla vigente disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e a quanto ritenuto attualmente ammissibile a valere sui Fondi di investimento europei (Sie). Si legge che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'Iva non è incluso ai fini del Pnrr. Tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi gestionali.

Ricordiamo che l'importo dell'Iva non è incluso nella quantificazione dei costi degli interventi Pnrr trasmessa alla Commissione Europea (stima dei costi totali del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

L'importo dell'Iva è però rendicontabile a livello di progetto se e nei limiti in cui tale costo possa ritenersi ammissibile ai sensi della normativa nazionale e comunitaria di riferimento vigente. A tal fine gli enti dovranno tenere conto delle modalità di gestione dell'Iva e dell'eventuale pro-rata complessivo.

Il controllo dei revisori

Per aiutare e agevolare i controlli da parte del Revisori, Ancrel suggerisce una check-list e un verbale specifici su "Ammissibilità IVA PNRR".

La check, inserita nella sezione PNRR del sito www.ancrel.it, è predisposta con alcune domande da somministrare ai funzionari responsabili della realizzazione dei progetti Pnrr, per poi poter fare un successivo controllo finalizzato al riscontro dell'imposta sulle fatture ricevute.

Una raccomandazione prima di chiudere: le fatture Pnrr devono nascere con l'indicazione del CUP, MISSIONE; COMPONENTE, INTERVENTO. Dopo il caricamento su ReGiS vanno conservate in formato digitale e cartaceo; anche i mandati devono rispettare la completa tracciabilità Pnrr. Per le fatture relative ai progetti non nativi, già pagate nel 2020 e 2021, serve l'autocertificazione del Rup prima del caricamento su ReGiS.

(*) Vice presidente Ancrel nazionale

(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale

