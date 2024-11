Il servizio integrato dei rifiuti: l’efficacia eterointegrativa del metodo tariffario (MTR) dell’ARERA

Ai sensi dell’art. 1, co. 527, della legge n. 205/2017, sono attribuite all’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico – oggi ARERA - “(...), le funzioni di regolazione e controllo, in materia di:

(...) f) predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi