Il viadotto autostradale paga la Tosap

L’occupazione dello spazio sovrastante una strada comunale realizzata con un viadotto autostradale è soggetta al pagamento della Tosap, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, disciplinata dal Dlgs 507/1993 e soppressa con l’entrata in vigore del “canone unico patrimoniale”, previsto dall’articolo 1, commi 816 e seguenti della legge 160/2019.

La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 9973 del 9 aprile 2024, ha confermato un orientamento consolidato della Suprema Corte sulla questione oggetto della controversia.

La Corte ha ricordato, infatti, che, a mente dell’articolo 38 del Dlgs 507/1993, erano soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei Comuni e delle province. L’articolo 39 del medesimo decreto stabiliva che la tassa è dovuta al Comune o alla provincia dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.

Qualunque occupazione di una strada appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile di un Comune effettuata sia sulla base di un provvedimento amministrativo e sia di fatto, comporta il pagamento del tributo, in quanto la stessa sottrae la disponibilità, nella fattispecie, dello spazio sovrastante alla strada, all’uso della collettività. Sono soggette, quindi, anche le occupazioni che avvengono in base a un provvedimento di legge, come nel caso delle autostrade, indipendentemente dal fatto che non ci sia un provvedimento concessorio rilasciato dal Comune, in quanto le norme di legge che hanno disciplinato la costruzione delle autostrade non hanno espropriato le strade sottostanti i viadotti autostradali. Pertanto, occorre distinguere la proprietà della strada sottostante da quella della struttura autostradale; proprietà, la prima, che resta all’ente territoriale, senza che ci sia alcuna accessione invertita in favore dello Stato. La sottrazione dell’area sovrastante all’uso della collettività è sufficiente a realizzare il presupposto della tassazione, indipendentemente dal fatto che addirittura nella fattispecie l’uso da parte della collettività del viadotto non è libero, ma soggetto al pagamento di un pedaggio.

Da un punto di vista soggettivo, l’occupazione è realizzata da un concessionario, soggetto diverso dallo Stato concedente. Non è possibile nella fattispecie considerare il medesimo come una lunga manus dell’amministrazione statale, circostanza che si verifica solo nel caso del in house providing, ossia solo quando sussistano precisi requisiti normativi, tra cui il controllo analogo da parte dell’amministrazione pubblica. In ogni caso, anche nell’ipotesi di in house, la natura giuridica privata della società comporta comunque la necessità di applicare il regime privatistico, per evitare lesioni della concorrenza. Non è pertanto invocabile l’esenzione prevista, per le occupazioni poste in essere dallo Stato, dall’articolo 49, comma 1, lettera a), del Dlgs 507/1993, in quanto il concessionario dell’autostrada è un soggetto giuridico privato distinto dallo Stato. Senza che assuma rilevanza che l’opera sia di proprietà dello Stato, al quale ritornerà la gestione al termine della concessione, tenuto conto delle finalità lucrative dell’attività d’impresa svolta da una società per azioni. L’esenzione postula che l’occupazione sia ascrivibile ad un soggetto esente, mentre nel caso della società concessionaria per la realizzazione e la gestione di un’opera pubblica, è la stessa che la realizza e che effettua il suo sfruttamento economico e funzionale. Non ha nessun rilievo il fatto che l’opera torni alla gestione dello Stato, proprietario della stessa, al termine della concessione (Cassazione, 11886/2017).

In relazione al nuovo “canone patrimoniale”, parrebbe potersi adottare la medesima conclusione, considerando che il comma 819 dell’articolo 1 della legge 160/2019 ha stabilito che il presupposto del canone è, tra l’altro, l’occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico.

(*) Vicepresidente Anutel

