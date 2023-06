Immobiliare, Nomisma: 3,1 milioni di italiani a caccia di casa di Laura Cavestri

Il 56% costretto all'affitto. Luca Dondi: «Prevediamo un calo delle compravendite del 14,6% su base annua»









La casa resta al centro ( e oltre 3 milioni di famiglie si dicono interessate ad acquistarne una entro un anno). Ma la perdita di potere d'acquisto cambia il rapporto con la locazione. Oltre la metà di chi paga un canone – ed è un dato in crescita – è in affitto (e ci resterà) perchè non può permettersi di comprare.È quanto emerge dall'Indagine sulle famiglie 2023 presentata da Nomisma all'interno del 16° Rapporto sulla "Finanza per l'Abitare". Complessivamente, sono circa 3,1 milioni le famiglie...