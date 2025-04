Imu, obbligo dichiarativo annuale per accedere a un’agevolazione

L’orientamento della Corte di Cassazione relativo alla obbligatorietà della dichiarazione Imu al fine di avere accesso a un’agevolazione prevista dalla legge si arricchisce di una nuova ordinanza, emessa dalla sezione 5, Cassazione Civile, pubblicata il 30 marzo 2025, numero 8357, che ha portato quindi con sé conferme ma anche una importante novità.

Da diversi mesi la Suprema Corte ha assunto una netta posizione al riguardo: si segnala in particolare la sentenza n. 24200/2024 nella quale ha affermato che le dichiarazioni dirette a manifestare l’intendimento di avvalersi di un beneficio fiscale in ragione dell’affermazione della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dal legislatore, sono dichiarazioni di volontà, in quanto orientate all’esercizio di un diritto soggettivo, con la conseguenza che il contribuente, che abbia omesso tale dichiarazione, non può poi invocare il principio di generale emendabilità di una inesistente dichiarazione, operante invece per le dichiarazioni di scienza.

Anche il ministero, con l’ultimo decreto del 24 aprile 2024 che ha approvato il modello di dichiarazione Imu, richiamando l’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385, in base alla quale, al di là dell’espressa previsione di cui alle disposizioni appena ricordate, il mancato adempimento dell’obbligo dichiarativo determina in via generale, per tutti i casi in cui è previsto detto onere, la decadenza dal beneficio stabilito dalle norme, si è allineato all’orientamento dei Giudici Supremi.

Il caso trattato nella ordinanza n. 8357 riguarda l’esenzione per i cosiddetti “beni merce”, ossia i fabbricati costruiti da imprese costruttrici destinati alla vendita ma che non si riescono a vendere e non sono oggetto di locazione.

Anche in questa decisione, come già affermato in precedenti arresti (ordinanze n. 5191/2022 e n. 32115/2024), i giudici hanno precisato che l’articolo 1 comma 769 della legge 160/2019, che non prevede espressamente l’obbligo dichiarativo a pena di decadenza, non ha abrogato l’articolo 2, comma 5-bis del Dl 102/2013, che invece prevede espressamente la necessaria dichiarazione per accedere all’agevolazione.

L’ordinanza ha in sé, però, una importante novità riportata al punto 2.8: la necessità di presentare ogni anno la dichiarazione per i beni merce e, si potrebbe ritenere a questo punto, per tutti gli altri casi per i quali la normativa Imu prevede un’agevolazione.

Infatti è scritto che le condizioni per l’esonero Imu, rappresentate, per un verso, dalla destinazione alla vendita dei fabbricati, e, per altro verso, dallo stato di non locazione degli stessi, devono essere oggetto di specifica indicazione nella denuncia Imu, da presentare relativamente a ciascuna annualità per le quali si chiede l’applicazione dell’esenzione in discussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo a periodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell’Ente impositore circa la loro permanenza. Nel caso di specie, nonostante fosse stata presentata la dichiarazione Imu per l’anno 2013, la Corte ha negato l’applicazione della esenzione in mancanza di apposita dichiarazione del contribuente per l’annualità 2014.

Tale tesi sembra andare in contrasto con la volontà del legislatore espressa nel comma 769 laddove, non distinguendo tra dichiarazione di scienza e dichiarazione di volontà, è previsto che essa ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

Se nei prossimi mesi la Corte dovesse di nuovo esprimersi in tal senso e anche per altre fattispecie agevolative, di fatto si determinerebbe un ritorno imponente dell’obbligo dichiarativo in capo ai contribuenti, almeno nei casi di dichiarazione Imu di volontà, in netta controtendenza rispetto alla semplificazione degli adempimenti voluta dal legislatore ormai da diversi anni.

Nubi all’orizzonte quindi per i contribuenti ma anche per gli uffici comunali i quali vedranno aumentare il numero di dichiarazioni da caricare nei propri gestionali, che, molto spesso, potrebbero essere un “copia e incolla” di quelle dell’anno precedente e dovranno ovviamente modificare la banca dati Imu ogni anno, a seconda della presentazione di una dichiarazione, pure nei casi di invarianza dei requisiti necessari per l’accesso all’agevolazione.

(*) Docente Anutel

