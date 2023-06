In ritardo i cantieri per banda larga fissa e 5G di Carmine Fotina

Pesano le complicazioni per il reperimento di materie prime e manodopera









Con 5,4 miliardi di euro registrati sul sistema Regis, la missione relativa a “Investimenti per le connessioni internet veloci banda ultra-larga e 5G” è la terza per entità tra quelle che compongono il Pnrr. Ed è dunque molto rilevante che venga citata tra quelle che soffrono un quadro attuativo in difficoltà. La terza relazione del governo sul Pnrr, appena trasmessa al Parlamento, parla espressamente di «ritardi a causa di criticità riscontrate per il reperimento delle materie prime e della manodopera...