Incentivi tecnici e controllo dell’organo di revisione alla luce della rendicontazione Pnrr

Gli “incentivi alle funzioni tecniche”, già disciplinati dal comma 4 dell’articolo 113 del Dlgs 50/2016 e nel nuovo codice sugli appalti all’articolo 45 del Dlgs 36/2023, trovano riscontro anche sulle somme percepite dai funzionari a valere sulla rendicontazione dei progetti Pnrr.

In breve, l’articolo 45 del Dlgs 36/2023, nei diversi commi, distingue tra costituzione e destinazione del fondo:

1. Gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi, forniture negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

2. Le Stazioni appaltanti e gli Enti concedenti destinano le risorse finanziarie per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti, nella misura del 2% dell’importo dei lavori, dei servizi e delle forniture, posto a base delle procedure di affidamento.

L’80% delle risorse è ripartito, per ogni opera, lavoro, servizio e fornitura, tra il RUP e i soggetti che svolgono funzioni tecniche nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione. I criteri del relativo riparto, nonché quelli di corrispondente riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro, a fronte di eventuali incrementi ingiustificati dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, sono stabiliti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, secondo i rispettivi ordinamenti.

Il 20% delle risorse finanziarie (siamo al momento della destinazione del fondo quindi vanno escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata) incrementato delle quote parti dell’incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell’attestazione del dirigente, oppure nel caso «dell’incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse per l’acquisto di beni e tecnologie funzionali ai progetti di innovazione, anche per incentivare:

 la modellazione elettronica informatica per l’edilizia e le infrastrutture;

 l’implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;

 l’efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

Una parte delle risorse di cui al comma 5 è in ogni caso utilizzata:

a) per attività di formazione delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;

b) per la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;

c) per la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale».

Il controllo del Revisore nel Pnrr – esempio pratico

Fondamentale è il controllo dell’organo di revisione sui dati a bilancio e il riferimento del costo relativo alla voce del quadro economico dell’opera a valere sulla rendicontazione Pnrr.

Esempio sulla determinazione del fondo incentivi, prendendo a base un finanziamento ministeriale “Efficientamento energetico” e quanto indicato nel quadro economico.

Calcolo del fondo incentivi:

- Importo complessivo del finanziamento € 100.000,00

- Importo a base d’asta € 76.000,00

- Importo del fondo incentivi (2%) € 1.520,00

Importo incentivo per funzioni tecniche € 1.520,00

 Verifica della determina di liquidazione per gli incentivi sulle funzioni tecniche:

- capitolo di bilancio

- corrispondenza al finanziamento Ministeriale

- annualità

- Impegno

- esigibilità

- importo dettagliato con evidenza dei riflessi previdenziali, fiscali e IRAP.

 Controllo del cedolino sulla liquidazione

- se riferito esclusivamente alla voce “incentivo per funzioni tecniche”, si rileva l’importo e gli oneri riflessi in ordine previdenziale e fiscale;

- se il cedolino è comprensivo delle competenze del mese, si verifica la voce “incentivo per funzioni tecniche”, ma si rende necessario predisporre un atto definito di “riconducibilità”, al fine del riconoscimento della spesa a sistema ReGiS.

 Controllo sui mandati

- Verifica sul beneficiario/dipendente e importo relativo alla voce specifica “incentivo per funzioni tecniche” (competenza o residuo);

- Verifica delle somme pagate al beneficiario INPDAP relativamente al versamento dei contributi (controllare F24 EP);

- Verifica delle somme pagate al beneficiario ERARIO relativamente al versamento sulla parte fiscale (controllare F24 EP);

- Verifica delle somme pagate al beneficiario REGIONE relativamente al versamento dei IRAP (controllare F24 EP);

- Verifica di tutte le reversali associate.

L’importanza del controllo dell’Organo di Revisione, oltre che fondamentale alla luce delle verifiche sul PNRR, si basa su altri elementi, come ad esempio nelle classiche verifiche di cassa (campionamento mandato) o nel controllo sugli appalti, nei residui e/o nella pianificazione delle proprie attività.

ANCREL, ricorda che sono presenti sul sito www.ancrel.it sezione PNRR le check list e verbali a supporto delle verifiche dell’Organo di Revisione.

(*) Vice presidente Ancrel nazionale

(**) Componente esecutivo Ancrel nazionale



