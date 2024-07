La modifica dei vincoli di cassa per gli enti locali è finalmente legge

È stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del Dl 7 maggio 2024, n. 60 “Coesione”, che contiene l’attesa semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali.

La recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell’articolo 6 del Dl 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies che va a modificare espressamente alcuni articoli del Dlgs 267/2000, in particolare: l’articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresse le parole: «da legge»; l’articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresse le parole: «stabiliti per legge o»; l’art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

Dopo due tentativi a vuoto in precedenti decreti legge nel primo semestre 2024, diventa così finalmente una certezza l’equilibrato emendamento definito dalla commissione Arconet fra le tre ipotesi considerate possibili.

La questione dei vincoli di cassa era “esplosa” nel mondo degli enti locali alcuni mesi fa, con la pubblicazione della deliberazione della Sezione Autonomie della Corte dei Conti 17/SEZAUT/2023/QMIG del 25.11.2023. Secondo questa delibera, l’estensione del vincolo di competenza alla cassa anche per le entrate proprie (quali sanzioni codice della strada, imposta di soggiorno, permessi a costruire, eccetera) era necessario per garantire che negli enti in crisi di liquidità fosse rispettata la volontà del legisltaore delle norme istitutive dei vincoli; peraltro, era la stessa delibera a considerare che a legislazione invariata le conseguenze della prospettata soluzione - che ovviamente investiva tutti gli enti e non soltanto quelli in crisi di liquidità - potevano non essere irrilevanti sia sotto il profilo dell’irrigidimento della gestione di cassa che in considerazione delle difficoltà operative nella fase della programmazione, gestione e rendicontazione delle risorse.

Vogliamo ricordare che la questione fu subito sollevata su queste pagine dagli scriventi e da diversi autori; in varie sedi da numerosi commentatori, fra cui da voci espresse in ambito Anutel, Ancrel, Ardel, Upi e non solo, per poi trovare decisivo impulso in commissione Arconet con le proposte illustrate da Anci, con ampie e convincenti argomentazioni. Anche questa volta, la richiesta da parte degli addetti ai lavori di un intervento normativo urgente è scaturita non certo per difendere una qualche “approssimazione contabile in contrasto con i principi di legalità”, o per “avversione ai dogmi della ragioneria pubblica e ai principi contabili”, come asserito con poco fondamento da qualche singolo commentatore, ma dalla consapevolezza che una tale gestione di cassa avrebbe condizionato e rallentato pesantemente tutta l’amministrazione locale. L’obiettivo principale è stato invece quello di addivenire a una soluzione condivisa che consentisse il raggiungimento di obiettivi pubblici di efficienza, di efficacia e semplificazione sempre nel pieno rispetto dei principi contabili e degli equilibri di bilancio.

Ha prevalso a nostro parere una soluzione ragionevole, anche se in prospettiva - e tanto più in vista della vicina riforma contabile accrual – riteniamo che potrebbe tornare di attualità l’altra ipotesi più radicale di rendere obbligatorio per gli enti locali l’adozione di un programma dei pagamenti formalizzato e sintetico, eliminando completamente nel contempo tutti i vincoli di cassa sopravvissuti alla recente riforma.

Il diffuso auspicio che gli enti locali adesso si fanno è che le sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti, nell’istruttoria dei più recenti rendiconti e in generale in materia di controlli collaborativi, tengano conto del vasto dibattito che ha seguito la delibera 17/SEZAUT/2023/QMIG e delle difficoltà operative che la stessa già prefigurava; e tendano così ad applicare all’argomento criteri interpretativi della normativa previgente che non impongano eventuali e poco razionali ricostruzioni della cassa vincolata ulteriori rispetto alla definizione più recente che il legislatore ha fatto propria.

(*) Componente consiglio generale Anutel

