La nuova giunta nazionale di Ancrel ai blocchi di partenza

Venerdì scorso, nella sede di via Gioacchino Belli a Roma, si è insediata la nuova giunta nazionale di Ancrel. Oltre al Presidente Marco Castellani e al suo vice Luciano Fazzi ne fanno parte, Maria Carla Manca con il ruolo di Segretario, Andreas Grobner con il ruolo di Tesoriere, Patrizio Battisti, Paolo Cerverizzo, Paola Giordano, Domenico Lorusso e Giuseppe Munafò.

Il mandato di quattro anni si apre con numerosi obbiettivi nel mirino. In primis la formulazione di una serie organica di proposte di revisione sul Titolo VII, parte seconda del Tuel, sulle modalità di nomina dell’organo di revisione, sulla misurazione della sua necessaria preparazione e sulla quantificazione di una adeguata remunerazione. L’auspicio è quello di arrivare ad una “batteria” di proposte congiunta con il Cndcec. Del resto, i lavori della tanto attesa riforma del Tuel sembrano essere riparti e sullo sfondo sta prendendo forma il percorso verso la contabilità “accrual” che segnerà una vera svolta per tanto per la p.a. quanto per gli organi deputati al controllo contabile.

In seconda battuta, con il trasferimento alla neo-costituita Fondazione Antonino Borghi dell’attività formativa, si punterà a rendere più incisiva l’azione comunicativa rivolta non solamente agli addetti ai lavori. Inoltre, l’importante scenario di riforme in atto, impone un necessario confronto con tutti gli interlocutori istituzionali e non al fine di individuare le soluzioni più rispondenti al rinnovato spirito verso il raggiungimento degli obbiettivi che il Pnrr ci ha insegnato.

Verrà dedicato anche spazio ai revisori delle Regioni, cercando di attivare un confronto e coordinamento tra le diverse realtà anche alla luce dei diversi approcci che le sezioni della Corte assumono in sede di parifica.

Con l’auspicio di migliorare l’attuale livello dei servizi rivolti agli associati, l’Ancrel cercherà di avviare delle sedi territoriali nelle Regioni dove al momento non è presente; in particolare in Veneto, Basilicata e Molise. In ultimo sarà dedicato ampio spazio ai giovani. I dati della Finanza locale dicono che appena il 9% degli iscritti all’elenco è under 42. Si tratta di rendere attrattiva ai colleghi più giovani non solo l’attività di revisione degli enti locali ma anche l’attività di supporto professionale che gli stessi necessitano alla luce dei nuovi adempimenti contabili e della nota difficoltà a reperire personale qualificato.

(*) Presidente Ancrel

