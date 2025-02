La piattaforma non ha funzionato? Legittimo riaprire la gara

In caso di malfunzionamento della piattaforma e-procurement è ammissibile, oltre la proroga, anche la riapertura dei termini della gara poichè questo costituisce uno dei modi idonei a determinare il “risultato utile” costituito dall’attribuzione a tutti gli operatori interessati della possibilità di partecipare alla procedura, in condizioni di parità con gli altri concorrenti. La riapertura dei termini, per essere legittima, richiede due condizioni: che il malfunzionamento sia imputabile alla stazione...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi