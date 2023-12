La sezione autonomie della Corte dei conti interviene sulla gestione della cassa vincolata

Le analisi sulla finanza territoriale condotte dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, sono incentrate sulla gestione della cassa vincolata attraverso la recente deliberazione n. 17/SEZAUT/2023/QMIG, con la quale la Sezione delle Autonomie si è pronunciata sulla questione sollevata dalla Sezione regionale di controllo per la Toscana con la eliberazione 137/2023/QMIG. Il quesito posto dalla Sezione di Controllo era il seguente: «se debbano ritenersi vincolate per cassa solo le risorse il cui utilizzo non preveda in capo All’Ente alcuna discrezionalità circa l’individuazione delle finalità da perseguire, e sia eventualmente associato ad un obbligo di effettuare la spesa entro un determinato lasso temporale, allo stesso tempo chiede di definire se, tra le entrate vincolate per cassa, rientrino le fattispecie esaminate nella parte in diritto». Nella deliberazione della Sezione regionale di controllo della Toscana, venivano analizzate le seguenti entrate:

le entrate da sanzioni al codice della strada ai sensi degli articoli 142, 208 dello stesso;

le entrate derivanti da proventi da titoli abitativi e relative sanzioni ai sensi del Dpr 380/2001;

i proventi da parcheggi a pagamento ai sensi dello stesso codice della strada;

l’imposta di soggiorno e di sbarco ai sensi del Dlgs 23/2011;

il contributo di estrazione ai sensi della legge regionale della Toscana 35/2015;

i proventi da alienazioni immobiliari.

La Sezione della Toscana ha chiesto la possibilità di individuare dei criteri per stabilire le casistiche in cui il vincolo di competenza delle entrate di cui sopra debba estendersi anche alla gestione di cassa.

La Sezione Autonomie è quindi intervenuta a dirimere un dubbio che attanagliava gli enti nella gestione delle entrate vincolate in base a quanto disposto dal Dlgs 118/2011, citando pronunce precedenti di sezioni regionali la Corte afferma che «ciò che conta è che il vincolo sia previsto dalla legge, anche se la specificazione in concreto può essere affidata a un atto amministrativo del comune».

La parte dispositiva della delibera statuisce questo importante principio: «Nelle ipotesi di entrate vincolate dalla legge o dai principi contabili alla effettuazione di una spesa, il vincolo di destinazione specifico rilevante sia per la gestione di competenza che per quella di cassa, in assenza di indicazioni puntuali o univoche da parte della legge o dei principi contabili , si concretizza con l’approvazione dei previsti strumenti di programmazione che operino la scelta tra destinazioni talora eterogenee o alternative».

La pronuncia della Sezione Autonomie arriva alla risposta affermando quindi che se il vincolo è previsto dalla legge, per la natura dell’entrata e questi vincoli sono riportati nei documenti di programmazione del comune, il vincolo si estende dalla competenza anche alla cassa per le entrate riportate nella richiesta di parere della Sezione Regionale di Controllo della Toscana.

Sembra facile intuire un maggiore aggravio gestionale per gli enti chiamati ora alla gestione di vincoli in termini sia di competenza che di cassa, non appare ad oggi chiaro se questi vincoli verranno estesi anche ad altri tipi di entrata a natura vincolata. Occorre ora capire come questa pronuncia si inserisca nella architettura contabile invero alquanto bizantina prevista dagli articoli del Dlgs 267/2000.

