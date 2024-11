Le novità dello schema di parere Cndcec-Ancrel sul bilancio di previsione 2025/2027

Come di consueto il Cndcec ed Ancrel hanno messo a disposizione dei colleghi lo schema di parere sul bilancio di previsione 2025/2027 in tempo utile in vista dell’imminente scadenza di fine anno.

Infatti, l’articolo 174, comma 1 del Tuel stabilisce che la Giunta predisponga lo schema di bilancio di previsione e lo presenti all’organo consiliare unitamente ai relativi allegati entro il 15 novembre di ogni anno. Inoltre, il principio contabile 4/1 nel definire il processo di bilancio, prevede che il responsabile del servizio finanziario trasmetta immediatamente il progetto di bilancio all’organo di revisione per il parere previsto dall’articolo 239, comma 1, lettera b) del Tuel. L’organo di revisione rende il proprio parere non oltre i 15 giorni successivi, salvo diversa disposizione regolamentare.

La struttura dello schema di parere rimane inalterata. Le principali novità sono relative ai seguenti aspetti:

1) paragrafo dedicato ai trasferimenti erariali e attribuzioni di risorse;

2) paragrafo dedicato alla spending review;

3) paragrafo dedicato ai conguagli fondi covid-19;

4) approfondimenti sul gettito TARI e sul PEF;

5) approfondimenti sull’efficacia del recupero dell’evasione tributaria;

6) approfondimenti sugli equilibri di cassa;

7) focus sulle principali novità della manovra 2025:

a. equilibri di bilancio – W2 da valutare in sede di rendiconto;

b. piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi da adottarsi entro il 28 febbraio;

c. turn over al 75% per gli enti locali con più di venti dipendenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con asseverazione da parte dell’organo di revisione delle maggiori economie da destinare ai fondi per il trattamento accessorio del personale delle amministrazioni destinatarie delle disposizioni di cui al presente articolo per un importo non superiore al 10%;

d. fondo accantonamento per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, di importo pari al contributo annuale alla finanza pubblica;

e. adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Allo schema sono allegate due check list, una sulle verifiche preliminari e una sul contenuto della nota integrativa e il file xls contenente tutte le tabelle previste nello schema.

Nei prossimi giorni Ancrel metterà a disposizione dei propri iscritti anche l’aggiornamento dello schema di parere al Dup 25/27.

(*) Presidente Ancrel

Assemblea Regionale Ancrel Campania. Rinnovati gli Organi Sociali

Confermata Presidente la dottoressa Paola Giordano.

Il giorno 4 novembre 2024 l’Assemblea degli Iscritti Ancrel - Club dei Revisori Campania, convocata presso la Sala Grande del Polo dello Shipping in Napoli per deliberare il rinnovo degli Organi Sociali per il prossimo Triennio, all’unanimità dei voti ha eletto Presidente la dottoressa Paola Giordano che ha raccolto l’en plein dei voti e posto metaforicamente il suo sigillo sul quarto mandato consecutivo. Nel corso dei “lavori” assembleari, la Giordano, partecipando ai presenti la sua puntuale e minuziosa proposta programmatica, ha catturato con piglio e fare determinato l’attenzione e l’interesse degli astanti che le hanno tributato meritati e convinti applausi di condivisione e consenso. Dalle sue parole è emersa nella sua interezza tutta la sua indole inclusiva e partecipativa, invero la stessa che ha caratterizzato per oltre un lustro le pregevoli attività poste in essere dalla sua presidenza e, soprattutto, che l’ha resa la “presidente” che tutti vorrebbero.

Analogamente, l’Assemblea ha eletto:

Consiglieri: dott. Roberto Trivellini (vicepresidente); dott. Angelo Antonio Gorrasi (tesoriere); dott. Alfonso Mario Massaro (consigliere); dott. Giuseppe De Paolis (segretario);

Collegio dei revisori: dott. Resciniti Vito (presidente); dott.ssa Anna Contiero (componente); dott. Francesco Castiello (componente);

Comitato Scientifico: prof. Carmine Cossiga (presidente); prof. Giorgio Madonna (componente); dott. Giovanni Aragona (componente); prof. Pietro Biagio Panno (componente); dott. Umberto Riccio (componente); dott. Ciro Sannino (componente); dott. Ortensio Fabozzi (componente); dott. Attilio di Paolo (componente); dott. Renato Penza (componente); dott. Michele Conte (componente); dott. Scarfato Salvatore (componente);

Comitato Tecnico: dott. Giovanni Granata (presidente); dott. Pasquale Rubano; dott. Renato Penza (componente); dott. Vincenzo Liberti (componente); dott. Claudio Pignataro (componente); dott. Nicola Marotta (componente); dott. Ferdinando Esposito (componente).

Il 3 ottobre a Palestrina è stata costituita la sezione territoriale ANCREL nel Lazio, con sede a Roma in Via Garigliano n. 65

L’assemblea ha nominato Patrizio Battisti come Presidente, la carica di Vicepresidente è stata assegnata a Silvana Corsi e quella di Segretario/Tesoriere a Nicolò Pulejo.

Il Consiglio direttivo è composto da; Gianluca Aiaci, Mauro Baldini, Walter Bravetti, Fabrizio Brugnoli, Maurizio Cari, Fabio Carolini, Eugenio Colacicco, Adolfo De Angelis, Roberto Di Gessa, Fernando Fabrizi, Maria Veronica Gallinaro, Gianluca Modeo, Francesco Romano Pappalardo, Antonio Ruggieri, Giuseppe Sorbera, Enzo Tuccinardi.

Il Consiglio direttivo è composto da professionisti in rappresentanza delle province laziali i cui membri hanno assunto l’impegno allargare la compagine associativa al fine di poter procedere alla convocazione dell’assemblea per il rinnovo delle cariche associative per il quadriennio 2025/2029.

Il Consiglio direttivo ha stabilito di aprire l’iscrizione fissando la scadenza al 31 gennaio 2025.

Tutti gli iscritti a tale data ed in regola con la quota di iscrizione potranno partecipare all’assemblea per l’elezione delle cariche per il quadriennio 2025/2029. Tale assemblea dovrà tenersi a Roma entro il 28 febbraio 2025.

Per la richiesta delle modalità di adesione o per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi al seguente indirizzo: lazio@ancrel.it

PROSSIMI EVENTI

Seminario di formazione di ANCREL Nazionale - Periodo: Ottobre-Novembre 2024

Introduzione alla Programmazione ed alla Previsione negli Enti Locali

- 11 novembre: relatore Luciano Fazzi

Il Dup, il Peg ed il Piao, la struttura e gli schemi previsti dall’Ordinamento, l’attività di verifica dell’Organo di Revisione.

- 18 novembre: relatore Antonella Putrino

Il Bilancio di previsione tramite il Parere dell’Organo di revisione con attenzione agli indirizzi della Corte dei conti.

Il Seminario si svolgerà mediante in 5 webinar, di 2 ore cadauno, dalle 15,00 alle 17,00, su piattaforma Ancrel (GoToWebinar) e sarà accreditato ai fini Elenco Revisori EE.LL. a cura dell’Odcec di Perugia.

Gli webinar saranno usufruibili anche separatamente e garantiranno, previo superamento del test finale, 2 crediti formativi a singolo webinar, per 10 crediti formativi complessivi per l’intero seminario.

Maggiori e più dettagliate informazioni sul Seminario sono disponibili sul sito di Ancrel Nazionale all’indirizzo web https://www.ancrel.it/it/eventi.php?id=481 dove è possibile consultare e scaricare la relativa brochure

Ancrel Sezione Romagna in collaborazione con Odcec Rimini organizza nei giorni 22, 25 e 27 novembre il 2° CORSO TEORICO-PRATICO 2024 PER REVISORI ENTI LOCALI. A questo link è possibile scaricare il programma completo e le modalità di iscrizione

Ancrel Sezione Toscana Liguria in collaborazione con ANCI Toscana, l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Eserti Contabili di Lucca e con il Patrocinio del Comune di Lucca, organizza per il giorno 25 novembre 2024 dalle ore 9 alle ore 13,30 un EVENTO FORMATIVO PER REVISORI ENTI LOCALI SULLA NUOVA CONTABILITA’ ACCRUAL L’evento si terrà a Lucca presso la sala del Capitolo del Real Collegio in Piazza del Collegio 13. QUI tutte le info

I seminari di Nt+ Enti locali & Edilizia proseguono i seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia, organizzati con gli Esperti del Sole 24 Ore e con le firme del quotidiano per offrire delle occasioni di confronto e di aggiornamento su temi di interesse professionale per gli amministratori, i professionisti, i dipendenti pubblici e per le imprese che lavorano con la Pubblica amministrazione. I seminari di NT+ Enti Locali & Edilizia sono organizzati in collaborazione con ANCREL. Il 17 ottobre seminario su «Il bilancio di previsione: le regole per i bilanci preventivi 2025/2027» e il 28 novembre l’appuntamento è con «Le novità tributarie per il 2025». Il singolo seminario è inserito nel programma di Formazione Professionale Continua per gli Iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e permette di maturare complessivamente n. 4 crediti formativi.

Ancrel Sezione di Salerno organizza i seguenti eventi

15 e 16 novembre in collaborazione con Odcec Vallo della Lucania un seminario su LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI. Clicca QUI per la brochure con tutte le info.

21 e 22 novembre in collaborazione con Odcec di Sala Consilina un CORSO FORMATIVO PER REVISORI ENTI LOCALI. Clicca QUI per la brochure con tutte le info

Ancrel Sezione Lombardia organizza in collaborazione con ODCEC Milano e Fondazione commercialisti Odcec Milano i seguenti eventi:

- 18/11/2024 NOVITÀ NORMATIVE IN AMBITO DI FINANZA LOCALE E PROGRAMMAZIONE DI BILANCIO 2025-2027: I CONTROLLI DEL REVISORE DEGLI ENTI LOCALI, evento in presenza. QUI tutte le info

- 22/11/2024 LA GESTIONE DEGLI INVESTIMENTI NEGLI ENTI LOCALI E IL RUOLO DELL’ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, evento su piattaforma Concerto QUI tutte le info

- 25/11/2024 CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE AL RENDICONTO E CENNI SULLA RIFORMA ACCRUAL evento su piattaforma Concerto QUI tutte le info

- 26/11/2024 GLI AGENTI CONTABILI NEGLI ENTI LOCALI E IL RUOLO DELL’ORGANO DI REVISIONE evento su piattaforma Concerto. QUI tutte le info

- 27/11/2024 MONITORAGGIO SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI , evento in presenza. QUI tutte le info

Ancrel Sezione Messina in collaborazione con ODCEC MESSINA organizza i seguenti eventi

06/12/2024 REVISIONE ENTI LOCALI in modalità mista, relatrice Dott.ssa Grazia ZEPPA. Scarica QUI la brochure completa

20/12/2024 REVISIONE ENTI LOCALI in modalità mista, relatore Dott. Marco CASTELLANI. Scarica QUI la brochure completa