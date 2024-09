Le ultime pronunce dei giudici contabili in materia di incentivi per funzioni tecniche

Incentivi per funzioni tecniche – Modalità di calcolo – Corretto su importo totale affidamento al netto Iva e al netto ribasso offerto – Errato su importo ordinativo di adesione al lordo del ribasso offerto in gara – Gestione attività di gara esterna all’amministrazione che effettua l’ordine – Incentivo non spettante per attività svolta da altri soggetti

Nell’evadere un quesito inerente all’interpretazione dell’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023, la Sezione ha chiarito che il calcolo corretto dell...