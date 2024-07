Le ultime pronunce dei giudici in materia di responsabilità disciplinare e procedimenti

Responsabilità disciplinare e procedimenti – Contestazione sanzione – Procedimento giudiziario – Contumacia in primo grado – Ammissibilità nuovi documenti in appello – Valutazione rilevanza in termini di indispensabilità ai fini della decisione

La Sezione ha precisato che il giudice di appello deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio, con l’acquisizione della documentazione offerta contestualmente all’atto di impugnazione, ove tale documentazione sia indispensabile...