Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti

Tassa sui rifiuti – Accertamento relativo a smaltimento in proprio rifiuti speciali – Rifiuto ente revoca atti in autotutela – Effetti giudicato relativo ad altra annualità – Legittimo diniego ente – Assenza connotazione durevolezza elemento fattispecie – Assenza effetti giudicato esterno su altra annualità

Nell’evidenziare che il rifiuto da parte di un ente di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del D....