Le ultime pronunce dei giudici tributari in materia di tassa sui rifiuti

Tassa sui rifiuti – Accertamento – Avviso fondato su dichiarazione contribuente – Mancata notifica atti prodromici – Ipotesi pregiudizio diritto di difesa – Contestazione inconferente – Piena conoscenza atti da parte del contribuente

La Sezione ha evidenziato che, nel caso in cui il contribuente contesti di non avere ricevuto la notifica degli atti prodromici richiamati nell’avviso di accertamento, ma detto avviso si fondi proprio sulla dichiarazione resa dallo stesso contribuente in ordine...