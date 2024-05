Le ultime pronunce su immigrazione e permessi di soggiorno

Residenza elettiva – visto turistico – istanza regolarizzazione – art. 103, d.l. n. 34 del 2020 – residenza regolare in Italia

Nel caso di istanza di rilascio del permesso di soggiorno per residenza elettiva, «alla posizione del titolare di pensione va equiparata quella di colui che è possessore di ampie risorse economiche e di disponibilità abitativa ai sensi del D.M. 11 maggio 2011, mentre la non convertibilità del permesso di soggiorno per motivi di “vacanze lavoro” in permesso di soggiorno...