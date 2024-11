Le ultime pronunce in materia di dirigenza medica

Dirigenza medica – Sostituzioni – Disciplina CCNL – Assenza mansioni superiori – Speciale indennità oltre 60 gg – Sostituzione per cessazione rapporto di lavoro – Consentita per 6 mesi prorogabili a 12 – Funzione sollecitatoria termine – Assenza conseguenze per omesso rispetto

La Sezione ha ricordato che la materia delle sostituzioni nella dirigenza sanitaria è stata espressamente disciplinata, al comma 7 dell’art. 18 del CCNL 08.06.2000, dalle parti collettive, che hanno ribadito, in linea...