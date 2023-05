Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica di Esper Tedeschi









Dati catastali – Abuso edilizio – Prova della preesistenza – Funzione meramente fiscale-tributaria

In merito all'addebito di abusiva realizzazione di un locale, per consolidata giurisprudenza, i dati catastali non possono ritenersi, neppure dal punto di vista topografico, fonte di prova certa della situazione di fatto esistente sul piano immobiliare, rappresentando l'accatastamento un adempimento di tipo fiscale-tributario che fa stato ad altri fini, senza assurgere a strumento idoneo, al di là di...