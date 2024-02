Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

Opere urbanizzazione primaria – zona agricola – contrasto – discrezionalità della P.A.

La realizzazione di opere di urbanizzazione primaria in zona agricola appare in contrasto con la tipizzazione agricola della zona, che persegue lo scopo di ridurre l’espansione dell’abitato urbano. Sicché, l’edificazione di fatto di un brano del territorio comunale non impegna l’amministrazione comunale ad eseguire o completare la rete delle opere di urbanizzazione primaria, trattandosi pur sempre di scelta...