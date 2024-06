Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

Serre solari – caratteristiche costruttive – serra “bioclimatica” – funzione di coadiuvare il riscaldamento

Con riferimento alla realizzazione di una serra solare, è necessario prendere in esame quelle che ne sono le caratteristiche costruttive. In tal senso, una serra bioclimatica altro non è se non un porticato abitabile chiuso con vetrate. L’opera di chiusura di uno spazio con vetri, tuttavia, può considerarsi alla stregua di una serra solare, come tale distinta dalla veranda, soltanto qualora...