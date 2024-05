Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

Fiscalizzazione abuso – art. 34, co. 2-bis, D.P.R. n. 380 del 2001 – ordinanza di demolizione – non costituisce condizione di legittimità

La cd. fiscalizzazione dell’abuso di cui all’art. 34, comma 2-bis, del T.U.Ed., non costituisce condizione di legittimità dell’ordinanza di demolizione in quanto l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria va decisa in fase esecutiva dell’ordine di demolizione: “Il potere di disporre la fiscalizzazione degli abusi, disciplinato...