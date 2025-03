Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

Istanza di sanatoria - Art. 27, c. 2 d.P.R. n. 380/2001 – Abusi su aree ed edifici di cui all’art. 27, comma 2, D.P.R. n. 380/2001

L’istanza di sanatoria edilizia, pur non incidendo sulla legittimità dell’ordinanza di demolizione precedentemente adottata, ne sospende gli effetti in via interinale. Ne consegue che l’Amministrazione non può legittimamente adottare provvedimenti sanzionatori conseguenti prima della definizione dell’istanza stessa.

Tale principio si fonda sulla necessità di un riesame...