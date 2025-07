Le ultime pronunce in materia di edilizia e urbanistica

Silenzio assenso - Art. 14-bis della L. n. 241/1990 – Decisione pluristrutturata

In presenza di procedimenti caratterizzati da decisione pluristrutturata, ai sensi dell’art. 14-bis della L. n. 241/1990, come modificato dal D.Lgs. n. 127/2016, si configura un’ipotesi di cogestione della funzione amministrativa, nella quale il silenzio serbato dall’amministrazione interpellata è ope legis equiparato a un assenso. Tale configurazione non preclude l’adozione del provvedimento finale da parte dell...