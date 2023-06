Le ultime pronunce in materia di ordinanze d'urgenza del sindaco di Esper Tedeschi









Ordinanza contingibile e urgente – presupposti – motivazione postuma – obbligo di motivazione

Essendo irrilevante, come noto, la motivazione postuma resa in giudizio, l'ordinanza contingibile e urgente deve considerarsi illegittima per mancanza della puntuale indicazione di quali siano, in base alla legge o alla migliore scienza ed esperienza, i concreti profili di pericolosità per la salute umana posti a base di un esercizio di poteri extra ordinem di incidenza tale da, de facto, bloccare in toto...