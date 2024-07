Le ultime pronunce in materia di responsabilità professionale sanitaria

Responsabilità professionale sanitaria – Cartella clinica – Natura di certificazione amministrativa – Contestazione mancata indicazione attività svolta – Non necessaria querela di falso – Consentita prova effettivo svolgimento attività con ogni mezzo

Con riferimento alla contestazione della mancanza annotazione, nella cartella clinica, di una attività svolta, la Sezione ha precisato che, in relazione a ciò che non risulta dalla cartella clinica, non è necessario alla parte che ne vuole fare...