Le ultime pronunce in materia di ricorsi elettorali

Materia elettorale – onere attenuato di specificità motivi di ricorso – onere della prova – elementi indiziari – dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000

Nel giudizio in materia elettorale: a) l’onere di specificità dei motivi nel ricorso deve essere valutato con rigore attenuato posto che l’interessato, non avendo la facoltà di esaminare direttamente il materiale in contestazione deve rimettersi alle indicazioni provenienti da terzi (che possono essere...