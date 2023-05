Le ultime pronunce su nomina e revoca di Sindaci, Assessori e Consiglieri di Esper Tedeschi









Nomina assessore – Parità di genere – Giunta comunale – L. n. 56 del 2014 – Obbligo istruttoria in caso di mancato rispetto

La giurisprudenza ha a più riprese affermato che l'art. 1, co. 137, l. 7 aprile 2014, n. 56 può essere derogato nel caso in cui sussista un'effettiva impossibilità di assicurare, nella composizione della Giunta comunale, la presenza dei due generi nella misura stabilita dalla legge; è stato tuttavia precisato che tale impossibilità “deve essere adeguatamente provata e che pertanto...