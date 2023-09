Le ultime pronunce sulle ordinanze d'urgenza dei Sindaci di Esper Tedeschi









Ordinanza contingibile e urgente – periodo di Capodanno – evento imprevedibile – presupposti – proporzionalità

I presupposti essenziali per la legittima adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono individuabili nella sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nella provvisorietà e temporaneità degli effetti e nella proporzionalità del provvedimento (ex multis: Cons. Stato...