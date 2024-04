Maltauro vara il piano industriale e punta a 2,3 miliardi di commesse

Il gruppo Icm-Impresa costruzioni Maltauro di Vicenza, tra le principali realtà italiane nel settore delle costruzioni, che comprende società attive nei grandi lavori di ingegneria civile, industriale e infrastrutturale, ha approvato il piano industriale relativo al triennio 2024-2026. Il piano, che Il Sole 24 Ore è in grado di anticipare, punta ad acquisire nuove commesse per circa 2,3 miliardi di euro nell’arco del triennio (73% in ambito infrastrutturale e 27% in edilizia), con un tasso di crescita...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi