Top 30 aggiudicazioni, 20 imprese vincono le urbanizzazioni dei Piani di zona del comune di Roma
Ufficializzata il primo agosto la chiusura della procedura da 157 milioni in tre lotti lanciata dal Comune
Il Comune di Roma ha concluso la procedura per affidare la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionale al completamento dei Piani attuativi nel territorio della Capitale. La gara da quasi 158 milioni euro suddivisa in tre lotti ha visto l’aggiudicazione a una pluralità di imprese che hanno sottoscritto l’accordo quadro a valle della procedura. Le aggiudicazioni dei tre lotti (due per affidare le urbanizzazioni primarie e uno per quelle secondarie) occupano le posizioni...