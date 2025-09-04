Nelle imprese quasi 620mila assunzioni di lavoratori stranieri entro il 2029 (il 21% del totale)
La fotografia del Sistema informativo Excelsior: saranno richiesti operai specializzati, addetti alla ristorazione, lavoratori agricoli e maestranze per l’edilizia
Oltre un quinto della domanda di lavoro delle imprese tra il 2025 e il 2029 dovrà essere soddisfatta da lavoratori stranieri. Nel complesso saranno circa 617mila nel quinquennio, saranno richiesti soprattutto dalle aziende del Nord e del Centro e per circa la metà andranno ad operare nel settore dei servizi. È la fotografia scattata dalle “Previsioni dei fabbisogni occupazionali e professionali in Italia a medio termine (2025-2029)”, elaborate nell’ambito del Sistema informativo Excelsior, realizzato...