Microappalti su piattaforma Anac fino al 30 giugno 2025

Più tempo alle piccole amministrazioni per familiarizzare con le piattaforme elettroniche per i microaffidamenti inferiori a cinquemila euro. Con un comunicato firmato dal presidente Giuseppe Busìa, reso noto a fine dicembre, l’Anac ha prorogato ancora una volta la possibilità di utilizzare la propria interfaccia web (Pcp), invece delle piattaforme digitali certificate (Pad) fino al 30 giugno 2025 per gli affidamenti di importo inferiore a 5mila euro.

La decisione del Consiglio Anac del 18 dicembre...