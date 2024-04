Militari, sì a 21 sindacati - Verso i tavoli sugli Accordi

Entra nel vivo l’era dei sindacati militari. Via libera dalla Funzione pubblica, con la firma ieri del ministro Paolo Zangrillo, ai due decreti sulla rappresentatività delle associazioni professionali a carattere sindacali tra militari - 21 in tutto, di cui uno interforze rappresentativo sia per Esercito e Marina sia per i Carabinieri - che sbloccano l’iter per l’apertura delle trattative sui nuovi Accordi per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Per l’Esercito le associazioni professionali...

