Ministero Salute: effetto Covid sul restyling, nasce la direzione sulle emergenze di Marzio Bartoloni

Nel regolamento si ridisegnano profondamente le attuali dodici direzioni generali che saranno incardinate in quattro dipartimenti









Tre anni di pandemia da Covid lasciano il segno anche nella riorganizzazione del ministero della Salute approvata ieri in consiglio dei ministri e voluta dal ministro Orazio Schillaci. Nel regolamento si ridisegnano profondamente le attuali dodici direzioni generali che saranno incardinate in quattro dipartimenti (che oggi non ci sono): tra queste spunta anche la nuovissima direzione delle emergenze sanitarie che si occuperà tra le altre cose dei piani pandemici e della loro attuazione oltre che ...