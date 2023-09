Modifiche del decreto 25 luglio 2023 al fondo crediti e alla contabilizzazione dei depisiti di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel









Il decreto interministeriale del 25 luglio 2023 ha apportato diverse modifiche anche al principio contabile applicato della contabilità finanziaria, oltre che definire il nuovo processo per la formazione e approvazione del bilancio di previsione, disciplinato nel principio della programmazione.

Tra le modifiche più rilevanti c'è quella relativa al criterio di calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità da iscrivere nel bilancio di previsione.

L'esempio n. 5 precisava, prima della modifica, che, dopo 5 anni dall'entrata in vigore della competenza "potenziata", l'unico criterio per il calcolo della media delle mancate riscossioni, da utilizzare per il conteggio dell'accantonamento al fondo, era quello del complemento a 1 della media semplice (nella duplice versione della media complessiva o della media delle medie) dei rapporti, per ogni anno dei 5 anni precedenti, tra gli incassi in conto competenza e gli accertamenti di competenza. Non era più possibile utilizzare né la media ponderata, né la ponderazione delle medie. Criteri che invece restavano applicabili in sede di rendiconto.

La norma pone rimedio a tale disallineamento, reintroducendo, sin dal 2024, la possibilità di calcolare il fondo da accantonare utilizzando una delle tre possibili medie. Resta ferma la facoltà di calcolare la media considerando il rapporto tra incassi in conto competenza e incassi in c/residui del medesimo anno effettuate l'anno successivo ed il totale degli accertamenti di competenza.

La scelta della media ovviamente è legata all'andamento degli incassi da parte dell'ente; nel caso in cui l'ente abbia incrementato le riscossioni nel quinquennio, avrà convenienza ad utilizzare la media ponderata che accresce il peso degli incassi più recenti.

La disposizione, tuttavia, sottolinea il principio della costanza, con riferimento al calcolo del fondo nel rendiconto. Ossia, una volta scelto il tipo di media da utilizzare per il preventivo, il medesimo criterio deve utilizzarsi in sede di rendiconto.

Le modifiche al principio contabile della competenza finanziaria hanno riguardato anche la contabilizzazione delle somme affluite nei conti bancari e postali dell'ente e non riversate, alla data del 31 dicembre, nel conto di tesoreria. Somme che non sono comprese quindi nel saldo di cassa al 31/12, ma che andavano comunque inserite nello stato patrimoniale, attivo circolante, altre disponibilità liquide, altri depositi bancari e postali. Ciò tramite una scrittura di rettifica/assestamento volta, da un lato, a contabilizzare la riscossione del credito e dall'altro ad incrementare il conto dei depositi bancari e postali. La nuova norma del principio contabile stabilisce che devono essere accertate per cassa anche le somme relative alle entrate giacenti nei conti postali e bancari intestati all'ente alla data del 31 dicembre che non sono già state accertate per competenza, con imputazione all'esercizio in cui sono state riscosse, anche se saranno riversate al conto di tesoreria nell'esercizio successivo. Le conseguenti reversali, emesse all'atto dell'effettivo prelevamento, devono essere distinte da quelle relative ai prelevamenti dai conti effettuati nel corso dell'anno. Il decreto modifica quindi la definizione della voce depositi bancari e postali dello stato patrimoniale, specificando che la stessa contiene il saldo al 31/12 dei conti aperti per la riscossione delle entrate ai sensi del comma 790 dell'articolo 1 della legge 160/2019, da valorizzarsi mediante individuazione delle reversali relative alla contabilizzazione delle predette giacenze, come sopra indicate. In tale modo si realizza l'obiettivo di avere, da un lato, la corretta contabilizzazione delle entrate relative a somme già incassate ma non prelevate e di mantenere, dall'altro, la suddivisione delle disponibilità liquide nelle diverse voci cassa, depositi ecc. Il meccanismo è compiutamente illustrato dal nuovo esempio 22 del principio della contabilità economica (allegato 4/3 al Dlgs 118/2011), il quale specifica le scritture in contabilità economico patrimoniale da effettuarsi in conseguenza delle modifiche al principio.

(*) Vice presidente Anutel

