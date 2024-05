Monitoraggio della gestione del personale: il ruolo dei revisori

Il Titolo V del Dlgs 30 marzo 2001 n. 165 prevede una serie di rilevazioni che devono essere effettuate dalle amministrazioni pubbliche al fine di monitorare l’andamento della gestione del personale pubblico.

Sul tema, la RgS ha emanato la circolare n. 23 del 14 maggio 2024 recante le istruzioni per l’inserimento delle informazioni relative al monitoraggio trimestrale 2024, alla relazione allegata al Conto annuale anno 2023 e alla Relazione illustrativa anno 2023 nel sistema informativo costituente la banca dati del personale (SICO – Sistema Conoscitivo del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche).

Per quel che riguarda il monitoraggio trimestrale 2024, la circolare anticipa, con riferimento a ciascun mese dell’anno 2024, alcune delle informazioni di organico in forma aggregata che il conto annuale rileverà successivamente a consuntivo, per l’intero anno. L’invio dei dati secondo la prescritta modulistica, per ciascun mese dell’anno, deve essere effettuato con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento.

Sono tenuti all’invio dei dati le seguenti tipologie di enti:

• Enti locali: Comuni (limitatamente al campione formato da 603 enti) e tutte le Città metropolitane e le Province;

• Servizio Sanitario Nazionale: Aziende sanitarie ed ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, Aziende ospedaliere universitarie, nonché Enti di supporto tecnico amministrativo regionale (ESTAR);

• Enti pubblici non economici: Enti con dotazione organica di oltre 200 unità di personale nella dotazione organica

• Enti di ricerca e sperimentazione: Enti con dotazione organica di oltre 200 unità di personale nella dotazione organica.

I termini di scadenza per l’invio dei dati 2024 sono:

• 1° trimestre – scadenza 20 aprile 2024

• 2° trimestre – 20luglio 2024

• 3° trimestre – 20 ottobre 2024

• 4° trimestre – 20 gennaio 2025

Per quanto concerne, invece, la relazione allegata 2023, l’invio dei dati in Sico, per i Comuni, le Unioni di comuni, le Province e le Città Metropolitane, dovrà avvenire entro il 15 giugno 2024.

Su questi monitoraggi i revisori dovranno verificare solo il rispetto dei termini di trasmissione mentre è ben diverso il loro ruolo sul “Conto annuale 2023” i cui termini e le modalità di invio dei dati relativi saranno comunicati con una circolare di prossima emanazione.

Gli enti locali, per compilare il conto annuale del personale per il 2024 (riferito all’esercizio 2023), dovranno raccogliere tutte le informazioni relative ai dipendenti. Ecco alcuni passaggi da seguire:

• Lista dei dipendenti: creare una lista completa di tutti i dipendenti che sono stati impiegati durante l’anno, includendo informazioni come nome, ruolo, stipendio annuale, ore lavorate e altri benefici o indennità.

• Stipendi e compensi: calcolare il totale degli stipendi e delle compensazioni pagati ai dipendenti durante l’anno fiscale, assicurandosi di includere anche eventuali bonus, premi o altre forme di compensazione aggiuntive.

• Tasse e contributi: calcolare l’importo totale delle tasse e dei contributi previdenziali pagati per conto dei dipendenti, come ad esempio le imposte sul reddito, l’assicurazione sociale e l’assicurazione disoccupazione.

• Benefici e indennità: includere anche l’importo totale speso per i benefici e le indennità offerti ai dipendenti, come ad esempio l’assicurazione sanitaria, la previdenza integrativa e le spese di formazione o sviluppo professionale.

• Altri costi del personale: considerare anche altri costi legati al personale, come ad esempio le spese per il reclutamento e la formazione dei dipendenti, le spese legali legate alle risorse umane e le spese amministrative legate alla gestione del personale.

Una volta completati tutti questi passaggi, gli enti potranno compilare il conto annuale del personale per il 2024, mostrando in modo dettagliato tutti i costi legati ai dipendenti durante il 2023. Di grande rilevanza inoltre, è la quantificazione della “Consistenza ed utilizzo dei fondi per la contrattazione integrativa”, inserita all’interno della Tabella 15.

Da ultimo, come ricordato, al punto 6.7 “Altre verifiche sulle spese di personale”, dei principi di vigilanza e controllo degli organi di revisione degli enti locali (Cndcec 2019) il conto annuale del personale deve essere sottoscritto da parte dell’Organo di revisione economico-finanziaria (dal Presidente nel caso di Collegio). Dal lato pratico, i revisori dovranno chiedere una copia del conto annuale per le verifiche finanziarie e numeriche sulla corretta compilazione, compresi i propri riferimenti nella scheda SICI. Da ultimo dopo la sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento, provvederanno a sottoscrivere l’intero modello, e tale adempimento sarà valido anche come certificazione dei dati inseriti nel portale SICO.

Nel rispetto degli articoli 16 e 17 del Dlgs 33/2023, l’organo di revisione dovrà anche controllare l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione del modulo certificato del conto annuale.

(*) Presidente Ancrel

---------------------------------------------------------

PROSSIMI EVENTI

ANCREL Sezione di Messina in collaborazione con Odcec Messina organizza per il giorno 27 maggio un convegno in modalità mista su: REVISIONE ENTI LOCALI. Scarica QUI la brochure e le modalità di iscrizione

*******************

Ancrel Romagna in collaborazione con ODCEC Rimini organizza un CORSO DI APPROFONDIMENTO 2024 REVISORI ENTI LOCALI in 4 lezioni, su piattaforma GoTo

19 aprile 2024 – ore15:00/18:00 IL CONTROLLO DELLA REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA E CONTABILE DELL’ORGANO DI REVISIONE SUL PNRR: QUALI VERBALI E CARTE DI LAVORO Relatrice Rosa Ricciardi

9 maggio 2024 - ore 14:30/18:30I CONTROLLI DELLA CORTE DEI CONTISUI BILANCI E RENDICONTI DEGLI ENTI LOCALI Relatore: Dott. Tiziano Tessaro

15 maggio 2024 - ore 15:00/18:00 LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI E L’ASSESTAMENTO DI BILANCIO 2024-2026 LE NOVITA’ DEI CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE Relatore: Dott. Marco Castellani

27 maggio 2024 - ore 14:30/18:30 LE NOVITA’ DEI CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE SULLA SPESA DI PERSONALE Relatrice Grazia Zeppa

Scarica QUI la brochure completa con tutte le info

************************

Ancrel Ferrara in collaborazione con ODCEC Ferrara organizza i seguenti webinar

10 aprile 2024 dalle 10 alle 12 IL RENDICONTO DI ESERCIZIO relatore Tommaso Pazzaglini

22 maggio 2024 dalle 14.30 alle 17.30 RISORSE DECENTRATE I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE relatrice Grazia Zeppa

19 giugno 2023 dalle 14.30 alle 17.30 LA SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO E I CONTROLLI DELL’ORGANO DI REVISIONE relatrice Maria Carla Manca

Tutte le info QUI