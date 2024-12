Multe e servizi, Comuni in attesa di 19 miliardi non pagati

I Comuni sono in attesa di pagamenti per 19 miliardi di euro fra multe stradali, tariffe dei servizi come le mense o il trasporto scolastico e canoni per le concessioni di beni pubblici. Ma l’attesa è lunga, e spesso infruttuosa. E questo spiega gli sforzi avviati dagli amministratori per provare a rinforzare le maglie di una riscossione chiamata a dare ossigeno a bilanci sempre più schiacciati dal rapporto complicato fra spese correnti in aumento, perché i contratti di lavoro vengono rinnovati e...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi