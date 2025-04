Nessun obbligo di suddivisione in lotti per i settori speciali

Per i settori speciali non è previsto il vincolo della suddivisione in lotti e , pertanto, non può essere richiesto il conseguente onere motivazionale di cui all’art. 58 del nuovo codice. La peculiarità del servizio afferente uno dei settori speciali, in termini di pubblica utilità, strategicità e rilevanza dell’interesse destinatario dello stesso, determina che il frazionamento in lotti possa essere opzionato solo le volte in cui essa sia comunque funzionale ed asservito alle esigenze del settore...

