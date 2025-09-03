Sospensione illegittima dell’assunzione, importo del danno comunque ridotto

Con sentenza del Tar della Campania, sez. IX, n. 5963/2025 i giudici rilevano che la sospensione delle procedure di assunzioni del personale dev’essere supportata da valide ed adeguate motivazioni. Pertanto, ai fini del risarcimento dei danni, il pregiudizio subito dai candidati in caso di omessa o ritardata assunzione all’esito di una procedura selettiva, è individuabile «negli effetti dannosi dell’operato dell’Amministrazione» e il danno è commisurato all’ammontare dell’intero trattamento economico...

