Non è abitazione principale l’immobile classificato nella categoria catastale degli uffici

Per il riconoscimento dei benefici previsti dalle norme Imu in favore dell’abitazione principale è indispensabile che l’immobile sia classificato nelle categorie catastali abitative. Non può pertanto riconoscersi l’agevolazione ad un immobile iscritto nella categoria catastale A/10, relativa agli uffici.

Ciò è quanto è stato evidenziato dall’ordinanza della Corte di cassazione n. 9496 del 9 aprile scorso.

La Corte si è trovata ad affrontare una controversia relativa all’appello presentato da un Comune avverso la sentenza della Ctr del Lazio che aveva riconosciuto a un contribuente l’esenzione prevista in favore dell’abitazione principale per un immobile iscritto nella categoria catastale degli uffici (A/10), che il contribuente aveva provato essere la sua residenza anagrafica e dimora abituale

La Corte ha evidenziato, invece, che ha rilevanza, ai fini dell’agevolazione, la classificazione catastale dell’immobile, ricordando che la normativa in materia (Dpr 1142/1949) prevede che «il classamento consiste nel riscontrare, con sopralluogo per ogni singola unità immobiliare, la destinazione ordinaria e le caratteristiche influenti sul reddito e nel collocare l’unità stessa in quella tra le categorie e classi prestabilite per la zona censuaria» e che «le unità immobiliari urbane devono essere classate in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche che hanno all’atto del classamento». Se l’immobile presenta una classificazione catastale diversa dalla sua effettiva destinazione, è onere del contribuente impugnare l’atto di classamento al fine di ottenere la corretta categoria catastale.

Già ai tempi dell’Ici, la Cassazione aveva ritenuto che un immobile iscritto nella categoria catastale degli uffici non potesse essere considerato abitazione principale del contribuente (sentenze 4467 e 8017/2017).

Più in generale la Corte di cassazione ha più volte evidenziato la rilevanza dell’effettiva classificazione catastale di un immobile ai fini dell’imposta, in quanto è onere dell’amministrazione tracciare il reticolo generale di riferimento delle categorie catastali, mentre è onere del contribuente provare i requisiti per la più corretta classificazione catastale, provvedendo a richiederne la necessaria modifica.

Pertanto, anche l’effettiva destinazione di un immobile ad abitazione principale non è sufficiente ai fini dell’agevolazione tributaria, in quanto occorre tenere conto anche della classificazione catastale. La Suprema Corte ha ritenuto che l’agevolazione per l’abitazione principale presupponga il classamento nella corrispondente categoria catastale, dalla quale e solo da essa, si desumono i valori per la determinazione dell’imposta.

Del tutto irrilevante è poi la circostanza che l’immobile sia sempre classato nella categoria A, in quanto quest’ultima comprende sia le abitazioni che gli uffici. Inoltre, la Corte fa rilevare come siano differenti i moltiplicatori della rendita da applicare al fine di determinare la base imponibile dell’imposta tra le abitazioni e gli uffici, proprio per la differente destinazione d’uso degli immobili.

- Il corso si terrà dal 13 al 31 MAGGIO 2024.