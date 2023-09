Non è un gazebo la struttura leggera chiusa o che si appoggia all'edificio di Massimo Frontera

Il Consiglio di Stato ribadisce i requisiti che definiscono questo elemento di arredo esterno Per gazebo si intende «una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimuovibili». A ribadirlo è il Consiglio di Stato che ha respinto l'appello (confermando la precedente decisione del Tar Campania) volto a sostenere...