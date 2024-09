Nuovi indicatori delle condizioni strutturali dei bilanci comunali del FVG dal rendiconto 2024: migliora ancora la comunicazione dei revisori con i consigli

Risale alla legge regionale 18/2015 la nuova disciplina della revisione negli enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia con l’obiettivo, tra gli altri, di migliorare la qualità delle informazioni al consiglio comunale sulla sana gestione e corretto utilizzo delle risorse, di superare la semplice lettura dell’equilibrio tra entrate e spese, di aiutare l’autovalutazione dell’equilibrio pluriennale di bilancio.

Nel 2019 fu approvato un primo regolamento per la fase sperimentale iniziale, oggi con il Decreto del Presidente della Regione Autonoma n. 069/2024 è stato emanato il “Regolamento concernente le condizioni strutturali dei bilanci dei Comuni per il triennio 2024-2026, in attuazione dell’art.30 comma 3 LR 18/2015”, che si applicherà a partire dal rendiconto 2024. Il regolamento contiene tre allegati:

a) l’elenco degli indicatori;

b) il documento di sintesi degli indicatori;

c) le classi demografiche che saranno utilizzate per i monitoraggi da parte della Regione.

Nella comunicazione di fine luglio ai Comuni e ai rispettivi organi di revisione, la giunta regionale ricorda che l’obiettivo di fornire uno strumento agli enti locali per valutare nel tempo le dinamiche gestionali, valorizzando analisi di tipo qualitativo, è un preciso interesse regionale, ancor più dopo il superamento del vincolo di pareggio di bilancio e le modifiche al coordinamento della finanza locale, approvate con il Dlgs 154/2019 che all’articolo 1 stabilisce che la Regione, gli enti locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti strumentali e organismi interni costituiscono, ai fini del coordinamento della finanza pubblica, il sistema integrato degli enti territoriali del Friuli-Venezia Giulia.

La giunta regionale richiama il ruolo fondamentale che riveste la figura dell’organo di revisione economico finanziaria, tenuto a redigere il documento di sintesi degli indicatori con valenza pluriennale, che sarà allegato alla proposta di deliberazione relativa all’approvazione del Rendiconto della gestione, (articolo 28 della legge regionale 18/2015), a decorrere dal rendiconto per l’esercizio 2024.

L’articolo 30, comma 1, della legge regionale 18/2015 e successive modifiche e integrazioni, spiega che per garantire l’equilibrio complessivo del sistema finanziario e assicurarne la sana gestione economico-finanziaria sono individuate le condizioni strutturali di gestione dei bilanci degli enti locali rilevabili mediante indicatori significativi.

Al comma 3 richiama il regolamento regionale, che previo parere della commissione consiliare competente, definisce con cadenza triennale:

a) gli indicatori di stabilità finanziaria;

b) lo schema di documento di sintesi degli indicatori di cui alla lettera a).

La valutazione dei revisori sulla stabilità finanziaria (articolo 28, LR 18/2015) in caso di riscontro negativo di uno o più indicatori, deve fornire per ciascuno di essi le motivazioni del risultato e indicare le misure necessarie per il rientro nei valori di stabilità.

Il tutto è trasmesso al Sindaco e alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali che, sulla base di esse, può:

a) richiedere un esame suppletivo allo stesso organo di revisione, per suggerire ulteriori misure correttive all’ente locale;

b) nominare uno o più esperti per aiutare gli uffici a superare le criticità evidenziate ed evitare ricadute negative sull’intero sistema degli enti locali.

Nella piattaforma regionale dedicata agli obblighi di finanza pubblica, dal 1° agosto 2024 sono messi a disposizione di ogni Comune i valori degli indicatori riferiti al triennio 2020/2022, che saranno integrati dai valori del 2023 con prossimo Decreto.

Ciò consentirà al Consiglio comunale di valutare i risultati oggettivi raggiunti nel triennio 2022/2023/2024.

L’Ancrel Friuli Venezia Giulia ha partecipato al gruppo di lavoro che la Regione ha istituito per condividere il percorso di scelta degli indicatori, assieme all’ANCI FVG, agli Odecec del FVG, fornendo la sintesi di uno studio supportato dal prof. Emanuele Padovani dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, che tiene conto della peculiarità dei Comuni della Regione e della semplicità di calcolo e quindi favorisce la comprensione e comunicazione agli organi di governo degli enti.

I revisori del Fvg iscritti all’Ancrel sono già in grado di anticipare la valutazione degli indicatori 2021/2022/2023 affinché gli organi di governo comunale possano utilizzarli per la programmazione del triennio 2025/2027.

Così la previsione dell’articolo 25 della LR 18/2015, di una maggiore collaborazione dell’organo di revisione con il Consiglio e la Giunta comunale nell’attività di programmazione e controllo economico-finanziari per individuare e prevenire le situazioni di criticità del sistema integrato, fa un ulteriore passo avanti nell’interesse generale della comunità amministrata.

