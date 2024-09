Organi di revisione alle prese con la tabella Pnrr, ultimi giorni per l’invio

Con la deliberazione n. 6/2024, la Corte dei conti - Sezione Autonomie ha approvato le linee guida e il relativo questionario, comprensivi della tabella Pnrr e annessa nota metodologica, per la relazione dei collegi dei revisori sul rendiconto 2023 di Regioni e Province autonome. Medesimo adempimento è stato previsto con la deliberazione n. 8/2024, per gli organi di revisione di Comuni, Città Metropolitane e Province.

Per l’esercizio 2023, i collegi dei revisori delle Regioni e gli organi di revisione degli enti locali hanno assolto al medesimo adempimento, ma con modalità diverse, infatti si chiedeva la compilazione della Tabella Pnrr in formato excel, che riportava una sezione precompilata con dati assunti dalla Banca Dipe. Tale modalità consentiva ai collegi di Regioni e agli organi di revisione di enti locali di raccogliere agevolmente i dati richiesti, controllarli per poi procedere con l’invio della Tabella nell’apposita piattaforma.

La Tabella Pnrr 2024 è stata resa disponibile sul portale QFIT “Questionari Finanza Territoriale” dal 1° luglio 2024 e doveva concludersi entro il 10 settembre, ma in data 6 settembre, la Corte dei conti - Sezione Autonomie ha emanato la nota prot. n. 3123/2024 con la quale ha prorogato, per Regioni ed enti locali, il termine di invio a lunedì 30 settembre. La proroga è stata concessa perché la piattaforma ha presentato molti problemi operativi: rallentamenti, blocchi, fuoriuscite spesso ingiustificate con conseguente impossibilità di rientrare per un’ora eccetera.

La nuova modalità di compilazione della Tabella di monitoraggio Pnrr prevede per il 2024 l’aggiornamento dei dati in singole schede per ciascun Cup assegnato ai Progetti finanziati con risorse Pnrr, Pnc.

Si rammenta che nelle piattaforme informatiche della Corte dei conti e, quindi anche in quella specifica prevista per la Tabella Pnrr 2024, opera il Presidente del collegio e, in caso di organo monocratico il revisore unico, ma è possibile abilitare come collaboratori altri soggetti, che solitamente risultano gli altri componenti del collegio e, se c’è la disponibilità da parte dell’Ente, il responsabile finanziario o suoi collaboratori.

I Cup della Tabella Pnrr 2024 presenti in piattaforma sono stati estratti dalla “banca dati CUP” della “PCM-DIPE” e aggiornati anche sulla base delle tabelle inoltrate dai revisori nel 2023. In diversi casi, l’elenco dei Cup può risultare non esaustivo, pertanto i Revisori sono tenuti ad aggiungere gli ulteriori Cup comunicati dall’ente. Accedendo a ogni singola scheda Cup, il revisore può confermare, aggiornare o aggiungere le informazioni richieste nelle varie sezioni previste. Si parte dalla prima sezione afferente allo stato del Cup/Progetto/Finanziamento con dati precompilati, che devono essere confermati o modificati, in caso di dati non corretti, con la possibilità di inserire anche specifiche note. Occorre prestare attenzione nei casi in cui il progetto è suddiviso in lotti o è collegato ad altri Cup perché in questo caso la piattaforma richiede l’inserimento obbligatorio nella colonna “note” dei codici Cup, così come nel caso in cui è stato assegnato un (o più) codice locale progetto.

La seconda sezione è afferente all’anagrafica del progetto, nella prima colonna in caso di Cup esistenti ci sono dati già compilati che comunque nella seconda colonna sono da confermare oppure, in caso di variazione o di dati non corretti, aggiornare cliccando il tasto “rettifica”, inserendo il nuovo dato afferente alla missione-componente, al codice misura, al codice Cup, alla descrizione aggregata; occorre, altresì, confermare o aggiornare l’importo del costo progetto programmato in fase di attivazione Cup e l’importo finanziato richiesto in fase di attivazione Cup.

Inoltre è prevista una sezione con informazioni aggiuntive, che occorre fornire obbligatoriamente, come l’indicazione se il Cup è presente in Regis oppure in altre banche dati.

Segue una successiva sezione dedicata alla composizione del finanziamento, dove occorre indicare nella prima colonna l’importo del finanziamento: Pnrr, Pnc, Foi, altra fonte pubblica, risorse proprie, risorse private, in questi due ultimi casi è prevista l’indicazione obbligatoria nella colonna “note” di quali tipologie di risorse trattasi.

Viene altresì richiesto se il costo iniziale è stato rimodulato e in tale caso occorre esplicitare la motivazione tra le alternative proposte: rimodulazione Pnrr, aumento prezzi, altra motivazione da specificare; occorre anche indicare l’importo dell’anticipazione Pnrr erogata complessivamente al 31/12/2023.

Si giunge così alla sezione dedicata agli aggiornamenti finanziari al 31 dicembre 2023, nella quale va indicato l’importo degli accertamenti totali contabilizzati al 31/12/2023 (comprensivi di quelli di esercizi precedenti) e di questi quelli afferenti al Pnrr e/o Pnc. Vanno indicati anche gli importi afferenti al Fondo pluriennale vincolato di entrata, all’utilizzo dell’avanzo vincolato indicando la quota vincolata Pnrr o Pnc, agli impegni totali contabilizzati al 31/12/2023 (comprensivi di quelli di esercizi precedenti) e di questi quelli relativi al Pnrr e/o Pnc, al fondo pluriennale vincolato di spesa, all’avanzo vincolato al 31/12/2023, ai pagamenti totali e di questi quelli relativi al Pnrr e/o Pnc.

Inoltre c’è la sezione dedicata al cronoprogramma - avanzamento del progetto al 30/6/2024, nella quale occorre indicare la voce tra le varie alternative proposte, in base all’ultima fase procedurale scaduta al 30/6/2024 (studio di fattibilità, progetto di fattibilità tecnico-economica, progetto definitivo, progettazione esecutiva, predisposizione capitolato e bando di gara, aggiudicazione, esecuzione eccetera)

Al termine, viene richiesto di indicare la “data di fine prevista” e la “data di fine effettiva”, se le date sono note, occorre selezionarle dal calendario, in caso contrario è necessario fornire le motivazioni nelle note; in ultima battuta occorre rispondere se si sono verificate eventuali criticità nel progetto o nella rendicontazione.

Da quanto sopra esposto, è evidente la complessità delle informazioni e dei dati richiesti ai revisori per assolvere all’adempimento, soprattutto se si considera che i revisori non sono in possesso di questi dati e che non sempre è facile reperirli, soprattutto nel caso delle Regioni. Inoltre si segnala che è stata preclusa la possibilità di operare in ciascuna scheda Cup da più persone contemporaneamente, provocando un notevole rallentamento e aggravio di lavoro per la verifica e il controllo dei dati, soprattutto nei casi di Regioni e di enti di grandi dimensioni, dove il numero delle schede Cup talvolta è molto elevato. Infatti la possibilità di entrare in una medesima scheda Cup contemporaneamente da più persone avrebbe agevolato la fase di compilazione da parte di un soggetto e la contestuale verifica dei dati da parte di un altro soggetto.

Inoltre si evidenzia che la previsione della conferma e dell’invio di ciascuna scheda Cup da parte del Presidente del collegio o del revisore unico, nel caso di enti di minori dimensioni dove si trova un numero limitato di Cup, non presenta particolari criticità perché l’adempimento, così impostato può essere tranquillamente gestito e assolto, anche grazie al ruolo attivo dei responsabili finanziari, spesso di supporto a tali lavori, ma nel caso delle Regioni, quando da aggiornare/compilare possono essere centinaia, migliaia di schede è evidente che l’adempimento in capo al solo Presidente del collegio dei revisori diventa troppo oneroso, se non impossibile.

Si tenga conto che le informazioni richieste sono già presenti in altre banche dati pubbliche Regis, Pa Digitale 2026 eccetera, pertanto è auspicabile che si pervenga ad una modifica dell’adempimento in capo ai collegi delle Regioni, nelle quali la raccolta dei dati da parte del Presidente del collegio, diventa molto difficile, spesso infruttuosa, per carenza all’interno dell’organizzazione regionale di una struttura di supporto al collegio per adempimenti così complessi che coinvolgono svariati Dipartimenti e numerosi Servizi/Settori sottostanti.

Si rammenta che il collegio dei revisori delle Regioni, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 72 del Dlgs 118/2011, è tenuto ad inviare copia dei propri verbali anche alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, che pertanto è informata costantemente dell’attività di controllo svolta da questi all’interno delle Regioni, garantendo la massima collaborazione nei confronti della magistratura contabile anche sul fronte del monitoraggio progetti Pnrr.

Infine, si segnala la necessità di superare i limiti riscontrati nell’operatività della piattaforma, come ad esempio l’impossibilità di estrarre in excel la singola scheda Cup con dati precompilati, che avrebbe sicuramente agevolato l’immediatezza dell’informativa della scheda, sia per i revisori sia per i vari referenti degli enti.

Per il futuro sarebbe inoltre auspicabile che venisse rimodulato l’adempimento in capo ai Presidenti dei collegi delle Regioni, prevedendo ad esempio la compilazione dei soli Cup investimento con esclusione di tutti gli altri Cup, tenuto conto dell’attività di collaborazione concomitante svolta dai collegi dei revisori delle Regioni con le competenti Sezioni Regionali di controllo della Corte dei conti anche sul fronte Pnrr.

(*) Dottore commercialista e Revisore Enti territoriali - Presidente Ancrel Romagna

