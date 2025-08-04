Partita Iva ai dipendenti: ok se legata ad attività agricole non professionali
Il caso oggetto del contenzioso riguarda l’esercizio di attività commerciale e/o agricola per soddisfare l’esigenza personale della raccolta di olive su dei terreni di proprietà
L’apertura di una partita Iva non è vietata al dipendente della Pa a condizione che sia strettamente funzionale all’esercizio non professionale dell’attività agricola. È questa la conclusione cui giunge il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale (sezione seconda), con la sentenza n. 5854/2025.
La pronuncia è interessante...