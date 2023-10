Pensionati degli uffici di staff di organi politici, negli enti locali si applica ai capi di gabinetto dei sindaci di Arturo Bianco

È questa l’indicazione fornita dall’ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica amministrazione









La possibilità di utilizzare pensionati negli uffici di staff degli organi politici che è stata introdotta dal Dl 195/2023 si applica negli enti locali ai capi di gabinetto dei sindaci: è questa l’indicazione fornita dall’ufficio legislativo del Ministro per la Pubblica Amministrazione nella nota n. 938/2023 illustrando le novità contenute nel d.l. n. 105/2023, per come convertito dalla legge 137/2023. Con questa nota viene data risposta a un quesito posto dall’Anci sull’ambito di applicazione della disposizione.

Ricordiamo che a questo punto i pensionati possono essere utilizzati dalle Pa per lo svolgimento di compiti di supporto al Rup ed eccezionalmente di Rup per gli interventi di attuazione del Pnrr, nonché per incarichi professionali e, sempre sulla base delle previsioni introdotte dallo stesso decreto, anche come trattenimento in servizio dei dirigenti generali che svolgono attività di attuazione del Pnrr. Ricordiamo che, prima di questa disposizione, il parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti del Lazio n. 133/2023 (Nt+ Enti locali & edilizia dell’11 agosto) aveva chiarito che un sindaco non poteva conferire l’incarico di proprio capo di gabinetto a un pensionato.

Si perviene alla conclusione della estensione anche agli enti locali ma solamente nella figura del capo di gabinetto, sulla base della seguente considerazione: l’articolo 18 ter del Dl 162/2019, interpretando in modo autentico le regole dettate dall’articolo 90 del Dlgs 267/2000, cioè della disposizione che prevede la possibilità di dare vita a uffici di staff degli organi politici negli enti locali, ha chiarito che le assunzioni di personale negli stessi ha un carattere pienamente fiduciario, quindi basato sulla scelta “intuitu personae”, stabilendo ad esempio il tetto massimo di durata non superiore a quello degli organi politici. Da qui si deve trarre la conclusione che tali rapporti sono del tutto analoghi a quelli previsti dall’articolo 14 del Dlgs 165/2001, cioè gli uffici di diretta collaborazione con i ministri, con il che si consente l’applicazione della novella legislativa.

All’interno degli uffici di staff degli organi politici, per individuare i soggetti che svolgono compiti di vertice, si deve tenere conto che in ogni caso è dettato in modo tranchant e senza deroghe di sorta, il divieto di svolgere compiti gestionali. Tale divieto si estende anche nel caso in cui ai componenti di tali uffici venga corrisposto un trattamento economico commisurato a quello dei dirigenti. Aggiunge la nota che per compiti gestionali si devono intendere l’adozione di atti amministrativi e la gestione tramite autonomi poteri di spesa. Vengono citate in tale direzione le indicazioni contenute ex pluris nella sentenza della prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei Conti n. 785/2012, ma che si devono considerare come consolidate.

Da qui la conclusione che si può considerare compresa nell’ambito di applicazione della disposizione la figura del capo di gabinetto, con ciò intendendo il soggetto che coadiuva il sindaco nello svolgimento dei suoi compiti di indirizzo e controllo politico amministrativo.

La risposta raccomanda di verificare in concreto, sulla base delle previsioni dettate dai regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, quali sono i compiti effettivamente svolti, così da evitare “condotte elusive” di questa disposizione.