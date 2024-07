Pnrr, arriva la quinta rata - Anticipati due target fiscali

Si è sbloccato dopo sei mesi e l’ennesimo faticoso negoziato il complicato mosaico della quinta rata del Pnrr. Con un risultato che permette al Governo italiano, dalla premier Giorgia Meloni al ministro Raffaele Fitto, di cantare vittoria. Perché la nuova tranche di fondi comunitari in arrivo (entro quattro settimane il Comitato economico e finanziario darà l’ultimo via libera per l’erogazione) guadagna 400 milioni rispetto alla dote originaria, salendo da 10,6 a 11 miliardi di euro grazie al conseguimento...

