Pnrr, dalla Ragioneria la ricetta anti ritardi: anticipazioni su al 30% di Gianni Trovati









Le anticipazioni di liquidità per i progetti del Pnrr possono arrivare al 30% del costo dell’opera, per evitare il rischio di crisi di liquidità da parte dei soggetti attuatori che si vedono chiedere dalle imprese queste somme mentre il fondo collegato al Recovery assegna solo il 10 per cento.

Il ministero dell’Economia va incontro alle richieste pressanti arrivate in particolare dagli enti locali alle prese con le difficoltà attuative degli investimenti del Piano. E nella circolare 19/2023 firmata...