Probabili aumenti in vista per la Tari 2024 di Stefano Baldoni (*) - Rubrica a cura di Anutel









Probabili incrementi in arrivo nel 2024 delle tariffe della tari fino al 9,6%, in seguito all'aggiornamento effettuato dall'Arera del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il biennio 2024-2025.

La deliberazione Arera n. 389 del 4/8/2023 ha apportato alcune significative modifiche al MTR-2, metodo che definisce il limite massimo delle entrate tariffarie derivati dalla Tari o dalla tariffa corrispettiva per l'intero periodo regolatorio 2021-2025, sulla base dei costi efficienti riconosciuti ai gestori.

Il MTR-2 si basa sulla regola dell'anno a-2, ossia i costi da considerare per determinare quelli efficienti riconoscibili per l'anno a è dato dai costi consuntivi contabilizzati dai gestori nel secondo anno precedente, fatta eccezione per alcune componenti che, invece, hanno natura previsionale (come, ad esempio, i costi operativi incentivanti – COI).

Tuttavia, il metodo, al fine di tutelare gli utenti, prevede un tetto massimo alla crescita del gettito tariffario rispetto all'anno precedente, determinato sulla base di un parametro che tiene conto del tasso di inflazione programmato, del recupero della produttività e di tassi di incremento legati a miglioramenti qualitativi del servizio, a modifiche del perimetro gestionale dello stesso ed agli effetti delle norme dettate dal Dlgs 116/2020 (relative alla nuova definizione dei rifiuti urbani ed alla possibilità per le utenze non domestiche di uscire dal servizio pubblico).

La delibera 363/2021 ha dettato le regole per il periodo 2021-2025, stabilendo però allo stesso tempo una revisione infraperiodale da effettuarsi per il biennio 2024-2025; revisione effettuata dalla deliberazione 389 dello scorso agosto.

L'aggiornamento ha riguardato diversi aspetti del metodo. Dal lato della determinazione dei costi e delle entrate tariffarie massime, in primo luogo, il metodo adegua la determinazione dei costi a quanto disposto dalla sentenza n. 7196/2023 del Consiglio di Stato. Quest'ultima riguarda un giudizio, che ha visto l'Autorità soccombente, relativo agli oneri riconosciuti ad alcuni operatori riferiti alla commercializzazione ed alla valorizzazione della frazione differenziata degli imballaggi in plastica, già coperti invece da specifici ricavi. Conseguentemente l'Arera ha disposto l'esclusione di tali oneri (e dei relativi ricavi) da quelli computabili nei piani finanziari. In secondo luogo, l'Autorità, al fine di tenere conto dell'incremento dei costi verificatisi negli anni a causa della dinamica inflattiva, necessari per raggiungere gli obiettivi di miglioramento stabiliti all'atto della definizione delle componenti incentivanti degli anni 2022 e 2023, permette di inserire tali maggiori costi nelle componenti a conguaglio 2024 e 2025. Infine, la determinazione del fattore di sharing, che stabilisce la quota dei ricavi derivanti dai sistemi di compliance relativi alla responsabilità estesa del produttore (si pensi ai contributi CONAI), viene maggiormente legata alla valutazione dell'efficacia dell'avvio al riciclo delle frazioni di rifiuto soggette alle già menzionate responsabilità (vedasi deliberazione Arera 387/2023).

L'Autorità ha quindi aggiornato il limite massimo di crescita, adeguando il tasso di inflazione programmata al 2,7%, in luogo del precedente 1,7% e introducendo una nuova componente (CRI,) che tiene conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023, riconducibili alla dinamica dei prezzi di produzione, con un limite massimo del 7%. Poiché i bilanci dei gestori dal 2022 sono stati appesantiti dai maggiori costi per l'aumento dei prezzi dei carburanti, dell'energia, delle materie prime e dei servizi rispetto a quelli del 2021, l'Arera permette ai medesimi di recuperare tali maggiori costi (non intercettati dalle determinazioni tariffarie 2022-2023) nelle tariffe nel prossimo biennio, adeguando il limite massimo di crescita che altrimenti ne avrebbe impedito il riconoscimento. Con l'effetto di determinare con tutta probabilità un aumento secco dei gettiti e quindi delle tariffe che in molti casi raggiungerà il 9,6%. Limite superiore al 8,6% vigente nel 2023, che però era ben più difficile da raggiungere in quanto per arrivare al tetto massimo era necessario prevedere nel piano finanziario miglioramenti qualitativi del servizio o modifiche della sua gestione, collegati ad obiettivi misurabili. Inoltre, l'Arera ha adeguato i tassi di inflazione per la rivalutazione dei costi dei bilanci 2022 e 2023, base per i PEF 2024 e 2025, ai ben più elevati valori del 4,5% e del 8,8%.

Tutto questo, tenuto conto dell'importante dinamica inflazionistica degli ultimi 2 anni, fa presagire che in sede di validazione del PEF e di approvazione delle tariffe Tari per l'anno 2024, si dovrà fare i conti con aumenti ben più consistenti del passato.

Ai quali devono essere aggiunti i pur modesti incrementi di dieci centesimi a utenza e di € 1,5 a utenza destinati a finanziare rispettivamente i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente e volontariamente pescati in mare e la copertura di eventi eccezionali e calamitosi (delibera Arera 386/2023).

In proposito occorre ricordare che il termine per la validazione dei Pef da parte dell'Egato/Etc e per l'approvazione delle tariffe Tari 2024 per i comuni resta fissato al 30 aprile 2024, come stabilito dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del Dl 228/2021, termine che non viene in alcun modo inciso dal nuovo processo di approvazione del bilancio di previsione introdotto dal decreto interministeriale 25 luglio 2023.

(*) Vice presidente Anutel

